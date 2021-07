Weißes Haus übermittelt Biles "Dankbarkeit und Unterstützung"

Turnkönigin Simone Biles hat nach ihrem psychischen Zusammenbruch in Tokio Rückendeckung von allerhöchster Stelle erhalten.

Turnkönigin Simone Biles hat nach ihren mentalen Problemen in Tokio Rückendeckung von allerhöchster Stelle erhalten. „Simone Biles verdient Dankbarkeit und Unterstützung“, twitterte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington: „Sie ist immer noch die Größte, und wir alle können uns glücklich schätzen, wenn wir sie in Aktion erleben.“