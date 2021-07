Bundesliga: Donyell Malen unterschreibt bei Borussia Dortmund

Endlich angekommen! So lief das erste BVB-Training von Malen

Donyell Malen ist schon seit Tagen in Dortmund, nun ist er auch offiziell Borusse. Der Niederländer unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Donyell Malen ist schon seit Tagen in Dortmund und hat sogar schon bei der Borussia mit trainiert.

Die Verkündung seines Transfers von PSV Eindhoven zum BVB stand aber bisher noch aus - bis jetzt! Am Dienstag wurde der 22-Jährige von den Schwarz-Gelben offiziell willkommen geheißen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Malen heiß auf große Ziele des BVB

„Borussia Dortmund ist ein europäischer Top-Klub, der in der Bundesliga immer ganz oben mitspielt und auch in der Champions League hohe Ansprüche an sich selbst hat“, sagte Malen, der sowohl als Mittel- als auch Außenstürmer auflaufen kann.