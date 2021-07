Neue Pläne: Kommt die NFL im Herbst 2022 nach Deutschland?

Die NFL bastelt weiter an ihrem Plan, die besten Football-Spieler der Welt nach Deutschland zu bringen.

Die US-Liga visiert dabei nun einen konkreten Zeitraum an. „Die endgültige Entscheidung, ob es ein Spiel in Deutschland geben wird, ist noch nicht gefallen“, erklärte Brett Gosper, der Europa-Verantwortliche der NFL zwar - in der FAZ sagte er aber auch: „Wir planen mit Oktober oder November 2022.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)