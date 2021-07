Nach dem Tod der Mutter: Johannes Vetter mit neuer Balance im Leben

Vetters Mutter war an einem Gehirntumor gestorben. "Richtig verarbeiten tut man so etwas nie", sagte der 28-Jährige: "Ich versuchte, damit anders zu leben. Es tut mir eher gut, darüber zu sprechen, als wenn ich es in mich hineinfresse." Für den Ex-Weltmeister, mit seiner Saisonbestleistung von 96,29 m in diesem Jahr bisher einziger 90-Meter-Werfer, gelte: "Harte Schale, weicher Kern."