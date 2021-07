Olympia 2021: Dressur-Gold für Deutschland in Tokio

Isabell Werth und Co. sorgen für das zweite deutsche Gold am vierten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Nach ihrem goldenen Schlusspunkt löste sich die Anspannung im Gesicht von Jessica von Bredow-Werndl in einem strahlenden Lächeln: Mit einer Machtdemonstration allererster Güte erfüllten die deutschen Dressurreiterinnen die riesigen Erwartungen im Baji Koen Equestrian Park und flogen regelrecht zum 14. Team-Gold seit 1928 - dem zweiten für die deutsche Delegation bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Werth lobt Bella Rose

Und das soll erst der Anfang gewesen sein: Denn schon am Mittwoch (ab 10.30 Uhr MESZ - Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1-Liveticker) geht das Trio mit großen Chancen in den Kampf um Einzel-Gold in der Grand Prix Kür. Nach den Gala-Vorstellungen im Team-Wettkampf wäre es keine Überraschung, wenn Werth, von Bredow-Werndl und Schneider den gesamten Medaillensatz abgreifen. Mit einem weiteren Sieg würde Werth in der Liste der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnehmer zu Spitzenreiterin Birgit Fischer (Kanu) aufschließen.