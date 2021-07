BVB: Erling Haaland beschäftigt sich nicht mit Wechsel

Nun meldete sich Haaland zu den Gerüchten um seine Person zu Wort. „Ich bin ein normaler Mensch. Das ist eine Menge Geld für eine Person. Ich hoffe da ist nichts dran“, sagte der Stürmerstar in einer Medienrunde im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz.

Haaland hat sich nicht mit einem Wechsel beschäftigt

Fakt ist, dass Borussia Dortmund das Sturmjuwel unbedingt halten will und wohl nur bei einem Angebot im dreistelligen Millionenbereich über einen Verkauf überhaupt nachdenken würde.

Haaland freut sich auf die neue Saison, in der er einen neuen Coach bekommt - den er aber bereits kennt. „Ich glaube an Marco Rose. Ich habe ihn in Salzburg erlebt. Seine Spieler arbeiten und laufen füreinander. Er ist ein guter Trainer", lobte Haaland den 44-Jährigen, dessen großer Hoffnungsträger er für die kommende Spielzeit ist.