Olympia 2021: Erinnerung an Stefan Henze rührt Ricarda Funk zu Tränen

Bei den Olympischen Spielen von Rio 2016 ist ihr damaliger Trainer Stefan Henze an den Folgen eines Autounfalls gestorben.

Funk: „Er ist tief in meinem Herzen“

„Er ist tief in meinem Herzen. Er ist immer mitgefahren. Bei jedem Training. Bei jedem Wettkampf. Und er gibt mir immer noch meine Tipps“, sagte Funk.

Henze hatte in einem Taxi in Rio gesessen, als der Unfall geschah. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Ärzte kämpften tagelang um sein Leben. Doch selbst eine Notoperation konnte nicht mehr helfen. Er verstarb im Kreise seiner Familie, die nach Brasilien gereist war.