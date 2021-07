Olympia, Tennis: Zverev/Struff im Viertelfinale

Nach dem Achtelfinal-Einzug im Einzel erreichte der Hamburger am Dienstag im Doppel das Viertelfinale. An der Seite von Jan-Lennard Struff setzte sich Zverev gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils mit 6:4, 7:5 durch.

Im Einzel geht es für Zverev bei seinem Olympia-Debüt nun gegen Nikolos Bassilaschwili. Wie Zverev hat auch der Georgier in dieser Saison zwei Turniere auf der ATP-Tour gewonnen, darunter das Sandplatzturnier in München. Das Match findet am Mittwoch als dritte Partie nach 4.00 Uhr MESZ statt, allerdings ist Regen angekündigt, schon am Dienstag mussten Zverev und Struff lange auf ihr Spiel warten.