Olympia, Judo: Dominic Ressel erreicht Kampf um Bronze

Dominic Ressel darf bei den Olympischen Spielen in Tokio auf eine Medaille hoffen.

Judoka Dominic Ressel kämpft bei den Olympischen Spielen in Tokio um eine Medaille. In der Trostrunde der Klasse bis 81 kg besiegte der 27-Jährige Alan Chubezow (ROC) und zog damit ins kleine Finale ein.

Im Viertelfinale hatte Ressel zuvor unglücklich in der Verlängerung nach Videoentscheidung gegen den japanischen Ex-Weltmeister Takanori Nagase verloren. Seine ersten beiden Gegner Wesam Abu Rmilah aus Palästina und Frank de Wit aus den Niederlanden hatte der frühere EM-Zweite bezwungen. Damit war Ressel am vierten Wettkampftag der erste DJB-Starter, der in Tokio einen Kampf gewann.