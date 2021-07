Olympia 2021: Timo Boll scheitert im Tischtennis-Einzel früh

Gegen Jeoungs Trainer Oh Sang Eun war Boll 2008 in Peking ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden. Weiter geht es für den früheren Weltranglistenersten im am Sonntag beginnenden Teamwettbewerb.

Han Ying im Tischtennis-Achtelfinale

Ovtcharov, in Tokio vor Boll an Nummer sieben gesetzt, war bereits am Mittag zum vierten Mal in Folge ins Achtelfinale eingezogen. Der Bronzemedaillengewinner von London 2012 startete mit einem 4:0 gegen den Russen Kirill Skatschkow und trifft am Abend auf Koki Niwa. Bei der WM 2017 in Düsseldorf hatte Ovtcharov im Achtelfinale gegen den Japaner verloren.