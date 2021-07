Italiens Verband schlägt wohl Reduzierung der Serie A auf 18 Klubs vor

In der Serie A könnten bald nur noch 18 Teams an den Start gehen © Imago

Gehen in der italienischen Liga bald weniger Teams an den Start? Entsprechende Pläne soll es geben.

Der italienische Fußball-Verband FIGC arbeitet an einer Reform der Serie A und will die Anzahl der Klubs von 20 auf 18 reduzieren. Dies geht aus einem Vorschlag von Verbandschef Gabriele Gravina hervor, er will damit die höchste italienische Spielkasse von der Anzahl der Mannschaften der Bundesliga angleichen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.