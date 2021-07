Olympia, Taekwondo: Alexander Bachmann scheitert und wütet

Für den früheren Taekwondo-Weltmeister Alexander Bachmann ist der Traum von einer Olympia-Medaille früh geplatzt. Der 27 Jahre alte Sportsoldat aus Stuttgart unterlag in Tokio bereits in seinem Auftaktkampf der Klasse über 80 kg dem Kasachen Ruslan Schaparow mit 7:11. Da Scharapow wenig später im Viertelfinale ausschied und es damit nicht ins Finale schaffte, erhielt Bachmann keine zweite Chance auf Bronze über die Trostrunde.

Bachmann: „Es lief total beschissen“

"Ich bin total enttäuscht und weiß nicht so recht, was auf der Fläche passiert ist. Ich war irgendwie total kraftlos, ich kann es mir nicht erklären", sagte der einzige deutsche Starter, dessen Vorbereitung nach einer Operation vor sechs Wochen in Folge eines Handbruchs nicht problemlos verlief.