Hertha BSC offenbar an ehemaligen Manchester-City-Star Stevan Jovetic dran

Hertha BSC bastelt weiterhin am Kader der Zukunft. Die Alte Dame wird in Sachen Stürmer offenbar fündig.

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio soll der 31 Jahre alte Stürmer ablösefrei kommen und in Berlin einen Vertrag bis 2024 unterschreiben. Jovetic spielte in der vergangenen Saison beim AS Monaco, ist seit dem 1. Juli vereinslos.