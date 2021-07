WWE RAW: Keith Lee nach Comeback weiter degradiert

Der mutmaßlich geplante Sieg von Kross in einem Rückmatch wurde von einer Corona-Infektion Hardys durchkreuzt , stattdessen wurde ein Match von Kross gegen seinen früheren NXT-Rivalen Lee inszeniert - und ein Sieg für den früheren Killer Kross mit dem Aufgabegriff Kross Jacket.

Kross‘ umstrittene Debüt-Niederlage ist damit ein Stück weit repariert - umso mehr stellt sich die Frage, was WWE sich mit der aktuellen Darstellung von Lee verspricht.

Keith Lee verlor bei WWE RAW viel von seiner Aura

Der „Limitless One“ hatte in diversen Independent-Ligen und bei NXT mit seinem spektakulären Ringstil auf sich aufmerksam gemacht und die Hoffnung geweckt, dass WWE in ihm eine moderne, noch spektakulärere Version der legendär agilen (und zu früh verstorbenen) Schwergewichten Bam Bam Bigelow und Vader gefunden hatte.

Rätselhafter Verriss von Kommentator Corey Graves

Dass er nach seinem Überraschungs-Comeback nach Money in the Bank nun zwei Niederlagen in zwei Matches kassiert hat, wirft die Frage auf, ob er das Vertrauen der Verantwortlichen verloren hat - zumal auch die Begleitumstände vergangene Woche aufhorchen ließen.