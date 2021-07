FC Bayern: Wann es mit Timo Werner heiß werden könnte

Bayern-Gerücht um Werner: So wichtig war Nagelsmann für seine Entwicklung

Was ist an diesem Gerücht dran?

In England kursiert eine Meldung, wonach der FC Bayern „konkretes Interesse“ an Timo Werner haben.

Beim FC Chelsea hat der 25 Jahre alter Stürmer erst im vergangenen Jahr einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Allerdings ist ein Transfer in diesem Sommer völlig unrealistisch.

Denn der 42-malige Nationalspieler will in London bleiben, wie Werner zuletzt selbst und sein Berater Karlheinz Förster vor Kurzem im SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ bestätigt haben . Zudem wollen die Münchner und können sich keine weiteren kostenintensiven Transfers mehr leisten.

Allerdings ist der Name Werner beim FC Bayern rund um die Verpflichtung des neuen Trainer Julian Nagelsmann nach SPORT1 -Informationen durchaus gefallen.

Werner und Nagelsmann haben bereits bei RB Leipzig erfolgreich zusammengearbeitet und stehen noch immer regelmäßig in Kontakt. Eine Anfrage an Werners Management hat es in diesem Sommer allerdings nicht gegeben.