Freundin, Hund, Bier: Geschke in Vorfreude auf Rückkehr

Für den deutschen Radprofi Simon Geschke entwickelt sich die mental fordernde Corona-Quarantäne in Tokio auch physisch zur Quälerei. „Mir geht es mittlerweile vor allem körperlich nicht so gut, und ich glaube, das liegt eher nicht an COVID-19“, sagte der Berliner der Süddeutschen Zeitung.