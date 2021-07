Anzeige

Olympia 2021 heute: .............. LIVE im TV, Stream, Ticker Olympia am Dienstag: Deutschland greift nach Gold

Isabell Werth hat bereits sechs Olympische Goldmedaillen eingefahren © Imago

.. SPORT1

Die deutsche Olympia-Mannschaft könnte am Dienstag die erste Gold-Medaille einstreichen - die Chancen stehen bestens

Olympische Spiele Heute: Goldhoffnung im Dressur-Reiten

Die Olympischen Spiele von Tokio sind in voller Fahrt und auch am Dienstag stehen wieder wichtige Entscheidungen an. Und aus deutscher Sicht darf man sich vor den Wettkämpfen im Taekwondo, Tennis, Hockey und Reiten berechtigte Hoffnungen auf einige Highlights machen.

Vor allem im Finale der Dressur-Mannschaft rund um Isabell Werth. Die deutsche Reit-Equipe, zu der auch Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider gehören, schickt sich an, das erste deutsche Gold von Tokio zu holen. Die Favoriten-Rolle haben die Deutschen in der Disziplin fast schon traditionell sicher, in der Qualifikation unterstrichen sie ihre Ambitionen zudem eindrucksvoll.

Olympia 2021: Zverev, Biles und Co. im Einsatz

Nicht unbedingt favorisiert, aber dennoch mit Chancen auf eine Medaille ausgestattet, startet auch Alexander Bachmann in die Spiele. Er gehört im Taekwondo in der Gewichtsklasse über 80kg zu den Besten seines Fachs. Mit der Runde der letzten 16 geht es los - will er das Finale erreichen steht ihm ein langer Tag bevor.

Außerdem schlagen die deutschen Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz und Alexander Zverev/Jan-Lennard Struff auf, für sie geht es um den Einzug ins Achtelfinale.

Ein weiteres Highlight am Dienstag, wenn auch ohne deutsche Beteiligung: Das Finale im Mannschaftsmehrkampf der Turnerinnen. Holt US-Superstar Simone ihr nächstes Olympia-Gold? In der Qualifikation zeigte sie leichte Wackler, aber zu den großen Favoriten gehören sie und ihr Team dennoch.

Olympia 2021: Alle Wettbewerbe vom 27. Juli im Überblick

Alles den Olympischen Spielen 2021 bei SPORT1:

Die Entscheidungen des Tages (22):

FECHTEN (Makuhari Messe Hall B)

12.30/19.30 Frauen, Degen, Mannschaft

GEWICHTHEBEN (Tokyo International Forum)

08.50/15.50 Frauen, Leichtgewicht (-59 kg)

12.50/19.50 Frauen, Mittelgewicht (bis 64 kg)

JUDO (Nippon Budokan)

10.00/17.00 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg)

10.00/17.00 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg)

KANUSLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre)

09.00/16.00 Frauen, Kajak-Einer

MOUNTAINBIKE (Izu MTB Course)

08.00/15.00 Frauen, Cross-Country

REITEN (Equestrian Park)

10.00/17.00 Dressur, Team

RUDERN (Sea Forest Waterway)

02.58/09.58 Männer, Doppelvierer

03.10/10.10 Frauen, Doppelvierer

SCHIESSEN (Asaka Shooting Range)

04.35/11.35 Mixed, Mixed-Team, Luftpistole

08.50/15.50 Mixed, Mixed-Team, Luftgewehr

SCHWIMMEN (Tokyo Aquatics Centre)

03.43/10.43 Männer, 200 m Freistil

03.51/10.51 Frauen, 100 m Rücken

03.59/10.59 Männer, 100 m Rücken

04.17/11.17 Frauen, 100 m Brust

SOFTBALL (Yokohama Baseball Stadium)

13.00/20.00 Frauen

TAEKWONDO (Makuhari Messe Hall A)

14.30/21.30 Frauen, Schwergewicht (+67 kg)

14.45/21.45 Männer, Schwergewicht (+80 kg)

TRIATHLON (Odaiba Marine Park)

23.30/06.30 Frauen

TURNEN, KUNSTTURNEN (Ariake Gymnastics Centre)

12.45/19.45 Frauen, Team, Mehrkampf

WASSERSPRINGEN (Tokyo Aquatics Centre)

08.00/15.00 Frauen, Turm, Synchron

Olympia LIVE: Hier können Sie die Olympischen Spiele verfolgen:

TV: ARD, ZDF, Eurosport

Stream: ARD, ZDF, Eurosport-Player, DAZN

Alle weiteren Wettkämpfe des Tages:

BADMINTON (Musashino Forest Sp Plaza)

03.00/10.00 Gruppenphase

BASKETBALL (Saitama Super Arena)

03.00/10.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: Japan - Frankreich

06.30/13.30 Frauen, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: USA - Japan (Aomi Urban Sports Park)

06.40/13.40 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: Nigeria - USA

06.55/13.55 Frauen, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: China - Mongolei (Aomi Urban Sports Park)

07.40/14.40 Männer, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: Belgien - Polen (Aomi Urban Sports Park)

08.05/15.05 Männer, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: China - Japan (Aomi Urban Sports Park)

10.00/17.00 Frauen, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: Frankreich - Rumänien (Aomi Urban Sports Park)

10.20/17.20 Frauen, Vorrunde, Gruppe C: Australien - Belgien

10.25/17.25 Frauen, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: ROC - Italien (Aomi Urban Sports Park)

11.00/18.00 Männer, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: Serbien - ROC (Aomi Urban Sports Park)

11.25/18.25 Männer, 3x3, Vorrunde, Gruppe A: Lettland - Niederlande (Aomi Urban Sports Park)

13.30/20.30 Frauen, 3x3, Viertelfinale (Aomi Urban Sports Park)

14.00/21.00 Männer, 3x3, Viertelfinale (Aomi Urban Sports Park)

14.00/21.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe C: Puerto Rico - China

14.50/21.50 Frauen, 3x3, Viertelfinale (Aomi Urban Sports Park)

15.20/22.20 Männer, 3x3, Viertelfinale (Aomi Urban Sports Park)

BOGENSCHIESSEN (Yumenoshima Archery Field)

02.30/09.30 Männer, Einzel, Runde der letzten 64

02.56/09.56 Frauen, Einzel, Runde der letzten 64

03.22/10.22 Männer, Einzel, Runde der letzten 32

03.35/10.35 Frauen, Einzel, Runde der letzten 32

BOXEN (Kokugikan Arena)

04.00/11.00 Männer, Weltergewicht (-69 kg), Achtelfinale

05.03/12.03 Männer, Schwergewicht (-91 kg), Achtelfinale

06.06/13.06 Frauen, Leichtgewicht (-60 kg), Runde der letzten 32

06.39/13.39 Frauen, Weltergewicht (-69 kg), Achtelfinale

10.00/17.00 Männer, Weltergewicht (-69 kg), Achtelfinale

11.03/18.03 Männer, Schwergewicht (-91 kg), Achtelfinale

12.06/19.06 Frauen, Leichtgewicht (-60 kg), Runde der letzten 32

12.39/19.39 Frauen, Weltergewicht (-69 kg), Achtelfinale

FECHTEN (Makuhari Messe Hall B)

03.00/10.00 Frauen, Degen, Mannschaft, Achtelfinale

04.25/11.25 Frauen, Degen, Mannschaft, Viertelfinale

05.45/12.45 Frauen, Degen, Mannschaft, Platzierungsspiele 5-8

06.40/13.40 Frauen, Degen, Mannschaft, Halbfinale

07.30/14.30 Frauen, Degen, Mannschaft, Gefecht um Platz 7

07.30/14.30 Frauen, Degen, Mannschaft, Gefecht um Platz 5

11.30/18.30 Frauen, Degen, Mannschaft, Gefecht um Platz 3

12.30/19.30 Frauen, Degen, Mannschaft, Finale (F)

FUSSBALL

10.00/17.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe G: Neuseeland - Schweden (Miyagi Stadium)

10.00/17.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe G: USA - Australien (Ibaraki Kashima Stadium)

13.00/20.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe E: Chile - Japan (Miyagi Stadium)

13.00/20.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe E: Kanada - Großbritannien (Ibaraki Kashima Stadium)

13.30/20.30 Frauen, Vorrunde, Gruppe F: Niederlande - China (Internat. Stad. Yokohama)

13.30/20.30 Frauen, Vorrunde, Gruppe F: Brasilien - Sambia (Saitama Stadium)

GEWICHTHEBEN (Tokyo International Forum)

04.50/11.50 Frauen, Leichtgewicht (-59 kg), B-Finale

04.50/11.50 Frauen, Mittelgewicht (bis 64 kg), B-Finale

08.50/15.50 Frauen, Leichtgewicht (-59 kg), Finale (F)

12.50/19.50 Frauen, Mittelgewicht (bis 64 kg), Finale (F)

HANDBALL (Yoyogi National Stadium)

02.00/09.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe A: Japan - Montenegro

04.00/11.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: Brasilien - Ungarn

07.15/14.15 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: Schweden - ROC

09.15/16.15 Frauen, Vorrunde, Gruppe A: Südkorea - Niederlande

12.30/19.30 Frauen, Vorrunde, Gruppe A: Angola - Norwegen

14.30/21.30 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: Frankreich - Spanien

HOCKEY (Oi Hockey Stadium)

02.30/09.30 Männer, Vorrunde, Gruppe A: Argentinien - Australien

03.00/10.00 Männer, Vorrunde, Gruppe A: Indien - Spanien

04.45/11.45 Männer, Vorrunde, Gruppe A: Japan - Neuseeland

05.15/12.15 Männer, Vorrunde, Gruppe B: Deutschland - Großbritannien

11.30/18.30 Männer, Vorrunde, Gruppe B: Belgien - Südafrika

13.45/20.45 Männer, Vorrunde, Gruppe B: Niederlande - Kanada

JUDO (Nippon Budokan)

04.00/11.00 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Runde der letzten 64

04.04/11.04 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Runde der letzten 32

04.04/11.04 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Runde der letzten 32

05.04/12.04 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Achtelfinale

05.04/12.04 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Achtelfinale

05.36/12.36 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Viertelfinale

05.36/12.36 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Viertelfinale

10.00/17.00 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Halbfinale

10.00/17.00 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Halbfinale

10.00/17.00 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Hoffnungsrunde

10.00/17.00 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Hoffnungsrunde

10.00/17.00 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Kampf um Bronze

10.00/17.00 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Kampf um Bronze

10.00/17.00 Frauen, Halbmittelgewicht (-63 kg), Finale (F)

10.00/17.00 Männer, Halbmittelgewicht (-81 kg), Finale (F)

KANUSLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre)

07.00/14.00 Frauen, Kajak-Einer, Halbfinale

09.00/16.00 Frauen, Kajak-Einer, Finale (F)

MOUNTAINBIKE (Izu MTB Course)

08.00/15.00 Frauen, Cross-Country, Finale (F)

REITEN (Equestrian Park)

10.00/17.00 Open, Dressur, Team, Grand Prix Special (F)

RUDERN (Sea Forest Waterway)

01.30/08.30 Männer, Einer, Halbfinale

01.50/08.50 Frauen, Einer, Halbfinale

02.10/09.10 Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier, C-Finale

02.22/09.22 Frauen, Leichtgewichts-Doppelzweier, C-Finale

02.34/09.34 Männer, Doppelvierer, B-Finale

02.46/09.46 Frauen, Doppelvierer, B-Finale

02.58/09.58 Männer, Doppelvierer, Finale (F)

03.10/10.10 Frauen, Doppelvierer, Finale (F)

03.30/10.30 Männer, Zweier ohne, Halbfinale

03.58/10.58 Frauen, Zweier ohne, Halbfinale

04.18/11.18 Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier, Halbfinale

04.38/11.38 Frauen, Leichtgewichts-Doppelzweier, Halbfinale

RUGBY (Tokyo Stadium)

02.00/09.00 Männer, 7er, Vorrunde, Gruppe B: Kanada - Japan

02.30/09.30 Männer, 7er, Vorrunde, Gruppe B: Fidschi - Großbritannien

03.00/10.00 Männer, 7er, Vorrunde, Gruppe A: Argentinien - Südkorea

03.30/10.30 Männer, 7er, Vorrunde, Gruppe A: Neuseeland - Australien

04.00/11.00 Männer, 7er, Vorrunde, Gruppe C: Kenia - Irland

04.30/11.30 Männer, 7er, Vorrunde, Gruppe C: Südafrika - USA

09.30/16.30 Männer, 7er, Platzierungsspiele 9-12

10.30/17.30 Männer, 7er, Viertelfinale

SCHIESSEN (Asaka Shooting Range)

02.00/09.00 Mixed, Mixed-Team, Luftpistole, Qualifikation

04.00/11.00 Mixed, Mixed-Team, Luftpistole, um Platz 3

04.35/11.35 Mixed, Mixed-Team, Luftpistole, Finale (F)

06.15/13.15 Mixed, Mixed-Team, Luftgewehr, Qualifikation

08.15/15.15 Mixed, Mixed-Team, Luftgewehr, um Platz 3

08.50/15.50 Mixed, Mixed-Team, Luftgewehr, Finale (F)

SCHWIMMEN (Tokyo Aquatics Centre)

03.30/10.30 Frauen, 200 m Freistil, Halbfinale

03.43/10.43 Männer, 200 m Freistil, Finale (F)

03.51/10.51 Frauen, 100 m Rücken, Finale (F)

03.59/10.59 Männer, 100 m Rücken, Finale (F)

04.17/11.17 Frauen, 100 m Brust, Finale (F)

04.35/11.35 Männer, 200 m Schmetterling, Halbfinale

04.58/11.58 Frauen, 200 m Lagen, Halbfinale

12.02/19.02 Männer, 100 m Freistil, Vorläufe

12.28/19.28 Frauen, 200 m Schmetterling, Vorläufe

12.50/19.50 Männer, 200 m Brust, Vorläufe

13.17/20.17 Männer, 4x200 m Freistil, Vorläufe

13.37/20.37 Männer, 800 m Freistil, Vorläufe

SEGELN (Enoshima Yacht Harbour)

05.05/12.05 Frauen, Laser Radial, 5. Rennen

05.05/12.05 Frauen, 49erFX, 1. Rennen

05.15/12.15 Männer, Laser, 5. Rennen

06.00/13.00 Frauen, 49erFX, 2. Rennen

06.05/13.05 Männer, Finn-Dinghy, 1. Rennen

06.20/13.20 Frauen, Laser Radial, 6. Rennen

06.30/13.30 Männer, Laser, 6. Rennen

06.55/13.55 Frauen, 49erFX, 3. Rennen

07.20/14.20 Männer, Finn-Dinghy, 2. Rennen

07.50/14.50 Männer, 49er, 1. Rennen

08.45/15.45 Männer, 49er, 2. Rennen

09.40/16.40 Männer, 49er, 3. Rennen

SOFTBALL (Yokohama Baseball Stadium)

06.00/13.00 Frauen, Spiel um Platz 3

13.00/20.00 Frauen, Finale (F)

SURFEN (Tsurigasaki Surfing Beach)

00.00/07.00 Männer, Shortboard, Viertelfinale

02.24/09.24 Frauen, Shortboard, Viertelfinale

04.48/11.48 Männer, Shortboard, Halbfinale

06.00/13.00 Frauen, Shortboard, Halbfinale

TAEKWONDO (Makuhari Messe Hall A)

03.00/10.00 Frauen, Schwergewicht (+67 kg), Achtelfinale

03.15/10.15 Männer, Schwergewicht (+80 kg), Achtelfinale

07.00/14.00 Frauen, Schwergewicht (+67 kg), Viertelfinale

07.15/14.15 Männer, Schwergewicht (+80 kg), Viertelfinale

09.00/16.00 Frauen, Schwergewicht (+67 kg), Halbfinale

09.15/16.15 Männer, Schwergewicht (+80 kg), Halbfinale

12.00/19.00 Frauen, Schwergewicht (+67 kg), Hoffnungsrunde

12.15/19.15 Männer, Schwergewicht (+80 kg), Hoffnungsrunde

14.00/21.00 Frauen, Schwergewicht (+67 kg), Kampf um Bronze

14.15/21.15 Männer, Schwergewicht (+80 kg), Kampf um Bronze

14.30/21.30 Frauen, Schwergewicht (+67 kg), Finale (F)

14.45/21.45 Männer, Schwergewicht (+80 kg), Finale (F)

TENNIS (Ariake Tennis Park)

04.00/11.00 Vorrunden

TISCHTENNIS (Tokyo Metropolitan Gym)

03.00/10.00 Männer, Herreneinzel, 3. Runde

03.00/10.00 Frauen, Dameneinzel, 3. Runde

09.30/16.30 Männer, Herreneinzel, Achtelfinale

09.30/16.30 Frauen, Dameneinzel, Achtelfinale

TRIATHLON (Odaiba Marine Park)

23.30/06.30 Frauen, Finale (F)

TURNEN, KUNSTTURNEN (Ariake Gymnastics Centre)

12.45/19.45 Frauen, Team, Mehrkampf, Finale (F)

VOLLEYBALL (Ariake Arena)

02.00/09.00 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: ROC - Argentinien

04.05/11.05 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: China - USA

07.20/14.20 Frauen, Vorrunde, Gruppe A: Japan - Serbien

09.25/16.25 Frauen, Vorrunde, Gruppe B: Italien - Türkei

12.40/19.40 Frauen, Vorrunde, Gruppe A: Brasilien - Dominikanische Republik

14.45/21.45 Frauen, Vorrunde, Gruppe A: Südkorea - Kenia

WASSERBALL (Tatsumi Water Polo Centre)

03.00/10.00 Männer, Vorrunde, Gruppe A: Südafrika - USA

04.30/11.30 Männer, Vorrunde, Gruppe B: Montenegro - Spanien

07.00/14.00 Männer, Vorrunde, Gruppe B: Kasachstan - Serbien

08.30/15.30 Männer, Vorrunde, Gruppe A: Italien - Griechenland

11.20/18.20 Männer, Vorrunde, Gruppe A: Japan - Ungarn

12.50/19.50 Männer, Vorrunde, Gruppe B: Australien - Kroatien

WASSERSPRINGEN (Tokyo Aquatics Centre)

08.00/15.00 Frauen, Turm, Synchron, Finale (F)