Olympia 2021: Adrian Hoesch startet für Amerikanisch-Samoa im Segeln

Irgendwie zu Olympia: Das war der Plan von Adrian Hoesch, der nun aufgeht. Gemeinsam mit seinem Kumpel Tyler Paige startet der 28-Jährige in der 470er-Klasse im Segeln in Tokio - allerdings nicht für Deutschland, sondern für die Pazifikinsel Amerikanisch-Samoa.

Hoesch, der in den USA geboren ist, besitzt wie sein Partner Paige die amerikanische Staatsbürgerschaft. Zudem hat Hoesch die Voraussetzung erfüllt, mindestens drei Jahre nicht für Deutschland in olympischen Bootsklassen gestartet zu sein. So konnte er einen sportlichen Nationenwechsel beantragen, der in Amerikanisch-Samoa anstandslos abgenickt wurde. „Ich bin unfassbar stolz auf meinen Sohn“, macht Vater Martin bei SPORT1 deutlich.