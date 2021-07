Olympia 2021: Offizieller auf der Strecke - Crash beim BMX-Training

Ein übel aussehender Unfall auf der olympischen BMX-Strecke im Ariake Urban Sports Park von Tokio ist anscheinend halbwegs glimpflich ausgegangen. Der niederländische Fahrer Niek Kimmann rauschte am Montag im Training in vollem Tempo in einen Offiziellen, der in einer Senke der Geraden den Kurs überqueren wollte.