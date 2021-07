Olympia 2021: Sprinterin Lisa Mayer verletzt - keine Teilnahme an Staffel in Tokio

„Be a warrior, not a worrier“, lautet Lisa Mayers Leitspruch, den sie auf ihrem Instagram-Profil stehen hat. Sei also eine Kämpferin und keine Bedenkenträgerin.

Wie am Montag bekannt wurde, muss die 25-Jährige ihre Olympiateilnahme kurzfristig absagen. Zwei Tage vorher hatte sie sich im Trainingslager in Miyazaki verletzt, von „muskulären Irritationen“ sprach Chefbundestrainerin Annett Stein.

Mayer hatte sich zurück gekämpft

„Der Sport kann so hart sein. Es zerreißt mir das Herz, akzeptieren zu müssen, dass hier im Pre-Camp in Miyazaki der Traum von meinen zweiten Olympischen Spielen wie eine Seifenblase zerplatzt und damit auch die Chance eine Medaille mit der 4x100m Staffel zu gewinnen“, schrieb sie auf Instagram.

Keine Teilnahme bei Olympia

Nun also der nächste Rückschlag zum unpassendsten Moment. „Tokio wäre für mich und mein gesamtes Team der große Lohn und das i-Tüpfelchen gewesen“, schreibt Mayer, die aber auch schon wieder nach vorne blickt. „So muss ich mich weiter gedulden. Ich weiß aber, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind.“ Dennoch: Statt mit ihren Staffelkolleginnen in einigen Tagen von Miyazaki nach Tokio zu fliegen, geht es am Dienstag zurück in die Heimat.