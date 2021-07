Danny Schwarz: FC Bayern mit neuer Trainer-Rolle für Leihspieler

Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, wird der 46-Jahre alte Ex-Profi in Zukunft die Betreuung der Leihspieler übernehmen. Nach SPORT1 -Informationen brennt Schwarz für seine neue Herausforderung und will einiges im Klub bewegen.

„Unser dreiköpfiges Trainer-Gespann in der zweiten Mannschaft war auf die 3. Liga ausgelegt. In der Regionalliga haben wir auch in den Jahren vor dem Aufstieg mit einem Trainer-Duo gearbeitet, da der Coaching-Aufwand insgesamt geringer ist“, erklärt Bayerns Campus-Chef Jochen Sauer in einer Mitteilung: „Als Danny dann kürzlich auf uns zukam, dass er nach dem Abstieg für eine neue Herausforderung offen wäre, haben wir bei der Besetzung des Leihspieler-Betreuertrainer direkt an ihn gedacht.“