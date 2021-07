Eintracht Frankfurt: 5.000 Fans weniger zugelassen - Eintracht erwägt Klage

C. Michel

Eintracht Frankfurt etwa bekam am Donnerstag noch einen Bescheid vom Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt, wonach am Samstag (15.30 Uhr) zum letzten Testspiel der Vorbereitung gegen St. Etienne 10.000 Zuschauer ins Stadion dürften, wenn die Hälfte davon geimpft oder genesen sei. Sprich: Mit einem negativen Corona-Test kommen 5.000 Fans in die Arena, Geimpfte und Genesene werden extra gezählt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)