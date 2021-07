1. FC Köln: Umsatzverlust von 66 Millionen Euro während Pandemie

"Natürlich haben wir versucht, durch gezielte Maßnahmen dagegenzusteuern. Das Eigenkapital, das wir in den vergangenen Jahren mühsam auf 38,6 Millionen Euro aufgebaut haben, ist nahezu aufgebraucht", sagte Wehrle.

Wenn von heute auf morgen ein Großteil des Tagesgeschäfts fehle, „dann kannst du das nicht einfach kompensieren. Man darf nicht vergessen, dass vor der Pandemie, am 31.12.2019, alle Bundesligisten ein positives Eigenkapital hatten. Das zeichnet Deutschland aus“.

Bornauw und Jakobs verlassen Köln

Der Klub hat bereits in Sebastiaan Bornauw (zum VfL Wolfsburg) und Ismail Jakobs (zur AS Monaco) zwei Leistungsträger abgegeben, um weitere Einnahmen zu generieren (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Wehrle verweist im Gegenzug auf die Transfers von vier Akteuren, ohne eine Ablöse zu zahlen: "Wir haben schon vier Spieler verpflichtet. Vier Spieler, die ablösefrei waren und für uns Verstärkungen sind. Wir haben auch in den letzten Jahren immer Transfereinnahmen erzielt und werden das auch in Zukunft tun. Diese Einnahmen benötigen wir aktuell an anderen Stellen."