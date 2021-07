Das deutsche Frauennationalteam träumt vom großen Wurf bei der Volleyball-Europameisterschaft: SPORT1 überträgt Turnier ab 19. August live

Ismaning, 26. Juli 2021 – Aufschlag für die deutschen Volleyball-Frauen bei der Europameisterschaft – die „Schmetterlinge“ wollen bei der CEV EuroVolley Women 2021 über sich hinauswachsen. SPORT1 begleitet das Team ab Donnerstag, 19. August, und zeigt alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Hinzu kommen zahlreiche Livespiele auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+. Auch die weiteren Spiele des deutschen Teams werden im Turnierverlauf auf den SPORT1 Plattformen abgebildet, SPORT1 informiert dazu nach der Vorrunde zeitnah. Deutschland startet am Donnerstag, 19. August, live ab 16:25 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de gegen Polen in das Turnier, das in den vier Ländern Serbien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien ausgetragen wird. Insgesamt kämpfen 24 Teams um den EM-Titel. Als Kommentatoren sind Dirk Berscheidt und Hans-Joachim Wolff im Einsatz.

Deutschland in Vorrundengruppe unter anderem mit Polen, Gastgeber Bulgarien, Griechenland und Spanien Die CEV EuroVolley Women 2021 findet vom 18. August bis zum 4. September in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien statt. Team Deutschland spielt in Gruppe B und trifft im bulgarischen Plowdiw auf den Medaillenanwärter Polen, Tschechien, Gastgeber Bulgarien, Griechenland und Spanien. Die 24 Teams sind zunächst in vier Sechsergruppen aufgeteilt, darunter befindet sich auch der Titelverteidiger Serbien, der dieses Jahr die Möglichkeit hat, zum dritten Mal in Folge den Titel zu holen. Die deutschen Frauen wurden bei der letzten EM 2019 Sechste. Wie weit kommen die „Schmetterlinge“ jetzt? Das Team rund um Cheftrainer Felix Koslowski und Topspielerin Jennifer Janiska vom Dresdner SC will natürlich möglichst lange im Wettbewerb bleiben. Am 4. September findet das Finale der Frauen in Belgrad statt.