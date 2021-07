Guilty Gear Strive: Goldlewis wird erster DLC-Kämpfer

Guilty Gear Strive ist mittlerweile seit etwas mehr als einem Monat für PC und PlayStation verfügbar. Nun hat Entwickler Arc System Works den ersten DLC-Charakter für den Anime-Fighter angekündigt: Goldlewis Dickinson, der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten von Amerika. Am 27. Juli können Besitzer des Season Passes den neuen Kämpfer herunterladen. Ab dem 30. Juli ist er dann für jeden verfügbar.

Goldlewis war zuvor im Story-Modus von Guilty Gear Strive aufgetaucht und konnte dank seines gewohnt extravaganten Designs bereits zahlreiche Fans gewinnen. Der dickbauchige Amerikaner setzt als Waffe auf einen Sarg, den er aus der Area-51 entwendet hat. In diesem befindet sich stilecht ein Alien, welches ihn im Kampf unterstützt. Zusätzlich hat Arc System Works einen Charakter-Showcase veröffentlicht, indem die Spielweise und Special Moves von Goldlewis vorgestellt werden. Seine Besonderheit ist der Angriff „Behemoth Typhoon“: Hier schwingt er seinen Sarg. Der Move erhält dabei unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem in welche Richtung dessen Eingabe ausgeführt wird.

Goldlewis verfügt zudem über eine eigene Bonus-Leiste: Das Security Level. Steigt dieses an, werden bestimmte Special Moves stärker. So sendet er zum Beispiel eine fliegende Miene in die Richtung des Gegners oder greift zu einer Gatling Gun, um seine Kontrahenten aus der Distanz zu attackieren.