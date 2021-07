BVB: Raphael Guerreiro gibt Update zu Donyell Malen

Sancho-Erbe im Anflug: Darum will der BVB Malen

Raphael Guerreiro ist im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz angekommen - und stellte sich dort einer Medienrunde (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Der Portugiese verriet, dass er offenbar auf der gemeinsamen Reise in die Schweiz Donyell Malen, der kurz vor einem Wechsel nach Dortmund steht, „auf Abstand vom Klub und von den Fans“ erzählt habe – und fügte an: „Er ist ja jetzt noch in Quarantäne“.