FIFA 22 - TimKalation ordnet Neuerungen ein

EA Sports hat einige Details zum kommenden FIFA 22 verraten. Was die angekündigten Neuerungen bringen könnten, ordnet TimKalation für euch ein.

Langsam wird es immer spannender. Zumindest, wenn man zu denen gehört, die auf FIFA 22 warten und darauf gespannt sind was sich alles, hoffentlich zum positiven, ändert. Da Du das hier gerade liest, gehörst Du wahrscheinlich dazu. Ich habe meine Augen und Ohren natürlich auch auf und nutze die Gelegenheit ein bisschen über das zu schreiben was bisher schon bekannt ist. Und auch ein paar Details, die vielleicht noch eher unbekannt sind.

EA SPORTS priorisiert massiv die Next-Gen-Konsolen. Nur auf diesen, also PlayStation 5 und Xbox Series X/S, werden die meisten Neuerungen vollumfänglich verfügbar sein. Sowohl auf den älteren Konsolen, also auch auf dem PC werden diese nicht verfügbar sein.

FIFA 22: Zwei Klassen Gesellschaft?

Einerseits ist es zu begrüßen, dass EA SPORTS sich bemüht mit FIFA größere Fortschritte zu machen, indem sie die Rechenleistung der Next-Gen-Konsolen nutzen, andererseits ist es, gerade in Hinsicht auf die Verfügbarkeit der Konsolen und der nicht unerheblichen Anschaffungskosten, für viele Spieler schade auf die Neuerungen verzichten zu müssen. Dass der PC potenziell das leistungsstärkste System ist und man FIFA über Optionen an die individuelle Leistungsfähigkeit anpassen könnte, steht auf einem anderen Blatt. Der Grund, warum EA SPORTS keine Leidenschaft in den PC steckt, dürfte die nominell kleinste Spieleranzahl der Plattform PC sein.