Olympia: Mayer und Nippgen fallen aus - Lückenkemper darf auf Start hoffen

Gina Lückenkemper könnte in Tokio doch noch im Einzel an den Start gehen © Imago

Für zwei deutsche Sprinterinnen sind die Olympischen Spiele in Tokio bereits beendet. Profitiert Gina Lückenkemper?

Für die Sprinterinnen Lisa Mayer und Lisa Nippgen sind die Olympischen Spiele in Tokio verletzungsbedingt beendet. Bei Mayer, die nach ihren 11,12 Sekunden über die 100 m und für die Staffel nominiert worden war, ist im Trainingslager in Miyazaki ein Problem an einer alten Verletzung wieder aufgetreten. Bei Staffelläuferin Nippgen besteht Verdacht auf Muskelfaserriss, beide Athletinnen werden zeitnah die Heimreise nach Deutschland antreten.