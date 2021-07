GFL: Unicorns mit Böhringer schlangen Munich Cowboys

Nächster Gegner der Unicorns soll am Samstag Frankfurt Universe sein. Dies könnte die Chance auf einige Touchdowns für Neumans Team bringen, allerdings auch die Gefahr einer weiteren spielfreien Woche. Die Partie der Frankfurter gegen die Allgäu Comets fiel am vergangenen Wochenende aus. In der Woche vor dem Spiel war ein Frankfurter Spieler positiv auf Corona getestet worden. Nach Rücksprache mit ihrem für sie zuständigen Gesundheitsamt reisten die Comets nicht an, um jeglichem Risiko aus dem Weg zu gehen.