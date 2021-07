Olympia, Judo: Zweiter Gegner von Israeli Butbul tritt nicht an

Erneut tritt ein Gegner des israelischen Judoka Tohar Butbul bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht zum Kampf an.

Zum zweiten Mal hat ein Gegner des israelischen Judoka Tohar Butbul bei den Olympischen Spielen in Tokio auf einen Kampf verzichtet. Nachdem zunächst der Algerier Fethi Nourine seine Teilnahme in der Klasse bis 73 kg abgesagt hatte, um nicht zu einem möglichen Zweitrunden-Duell gegen Butbul antreten zu müssen, stieg am Montag auch der Sudanese Mohamed Abdalrasool nicht gegen den Israeli auf die Matte.

Butbul durfte schließlich am Montag im Achtelfinale gegen den Moldauer Victor Sterpu seinen ersten Kampf bestreiten und gewann, ehe er im Viertelfinale An Chang-Rim aus Südkorea unterlag.

Mollaei suchte nach dem Vorfall erst Asyl in Deutschland und trat international unter der Flagge des Flüchtlingsteams an. Im Dezember 2019 wurde er in der Mongolei eingebürgert, für die Mollaei in Tokio am Mittwoch in der Klasse bis 81 kg auf der Matte steht.