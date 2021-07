Valorant Bucky Guide: Wie gut ist die Schrotflinte?

Das billig nicht immer schlecht sein muss, zeigt sich in Valorant an der Bucky © Riot Games

Schrotflinten haben in der aktuellen Valorant-Meta einen eher schweren Stand, dennoch können sie durchaus nützlich sein - wie unser Bucky Waffen Guide beweist.

Die Bucky ist eine vielseitige Schrotflinte, die auf kurzer und mittlerer Distanz am besten funktioniert. Schrotflinten sind für den Nahkampf gedacht, und in diesem solltet ihr die Bucky auch einsetzen.

Hoher Schaden, geringe Durchschlagskraft

Die Bucky ist die günstigste aller Primärwaffen in Valorant. Mit Patch 3.00 wurden die Kosten für die Schrotflinte noch mal von 900 auf 850 Credits gesenkt. Das hebt die Bucky von vielen anderen Primärwaffen ab. Wer also die Shotgun beherrscht, der kann sich früh in einer Runde einen Vorteil erspielen. Pro Tipp: Wir empfehlen, die Waffe nach jedem Schuss nachzuladen.