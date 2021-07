Olympia 2021, Basketball: Luka Doncic mit 48 Punkten für Slowenien - Rekord verpasst

Olympia: Doncic verpasst Punkterekord

Doncic machte allein in der ersten Halbzeit 31 Punkte, die Olympiabestmarke von Oscar Schmidt verfehlte der 22-Jährige knapp. Dem Brasilianer waren 1988 in Seoul gegen Spanien 55 Zähler gelungen.

Auch Dirk Nowitzki dürfte den Auftritt seines Nachfolgers bei den Mavericks genau verfolgt haben. Der 43-Jährige schwärmte vor wenigen Tagen im SPORT1-Interview vom 21 Jahre jüngeren Doncic. „Er ist ein absoluter Franchise-Spieler. Er ist in so jungen Jahren schon so dominant. Das ist beeindruckend“, sagte „Dirkules“. Er hoffe, dass Doncic noch lange bei den Texanern bleibt. „Mit 22 Jahren schon so ein komplettes All-Around-Game zu haben, ist unglaublich. Er kann passen und werfen, kann aber auch Post-Up spielen. Er hat schon fast das komplette Programm.“