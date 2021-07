Deutsche Florettfechter im Einzel ausgeschieden

Der 38 Jahre alte Sportsoldat Peter Joppich verlor am Montag sein Achtelfinale gegen den Tschechen Alexander Choupenitch mit 13:15. Benjamin Kleibrink (35), Olympiasieger 2008 in Peking, unterlag dem zweimaligen Afrikameister Alaaeldin Abouelkassem aus Ägypten schon in der Runde der letzten 32 mit 11:15. Andre Sanita war in seinem zweiten Gefecht gegen den italienischen Weltranglistenersten Alessio Foconi chancenlos (8:15).