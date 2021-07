Erstklassige Quoten für SPORT1 mit dem Saisonstart der 2. Bundesliga: 960.000 Zuschauer in der Spitze sehen erstes Samstagabend-Topspiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96

Ismaning, 25. Juli 2021 – Die 2. Bundesliga live am Samstagabend auf SPORT1 – gleich zum Auftakt ein Quoten-Erfolg: Das erste Topspiel zwischen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und Hannover 96 (1:1) auf dem neuem Samstagabend-Sendeplatz verfolgten gestern 960.000 Zuschauer in der Spitze und 610.000 Zuschauer im Schnitt (Zuschauer ab drei Jahren, Z3+). Die Übertragung im Free-TV erzielte Marktanteile von 2,7 Prozent (Z3+) und von 3,6 Prozent bei der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre.

Aus dem wohninvest Weserstadion begrüßten am gestrigen Abend Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner, Experte Martin Harnik und Field-Reporter Fabian Greve die Zuschauerinnen und Zuschauer. Am kommenden Samstag, 31. Juli , steht als nächstes Highlight die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen auf dem Programm. Der Countdown beginnt um 19:30 Uhr, das Livespiel startet um 20:30 Uhr. Über die Liveübertragung im Free-TV hinaus ist das Topspiel auch jeden Samstag im Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen.

SPORT1 begleitet die 2. Bundesliga neben der Rundumberichterstattung zum Livespiel über die ganze Woche im Free-TV und auf seinen digitalen Kanälen. Erstmals gibt es in dieser Saison mit dem „Doppelpass 2. Bundesliga“ auch einen Talk speziell zur 2. Liga. Die Highlights der Spiele von Freitag und Samstag sind am Sonntag ab 10:00 Uhr in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ zu sehen. Die Highlights aller Partien des Spieltags werden jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand in Videoclips auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps angeboten.