FC Bayern: Joshua Zirkzee wird für Julian Nagelsmann zur Bewährungsprobe

„Talent alleine reicht nicht“

Das grundsätzlich vorhandene Talent des Angreifers ist unumstritten, doch Zweifel an seiner Einstellung schwingen immer wieder mit. „Er ist ein großes Talent, aber Talent alleine reicht nicht“, mahnte bereits Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick: „Es geht auch ein bisschen um die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen, auch zu zeigen, was man kann.“

Vom Durchstarter zum Bankdrücker

Unter Flick wollte dies nie richtig gelingen. Dabei sah es nach den ersten Aufritten von Zirkzee in der Bundesliga Ende 2019 schon so aus, als könnte das Oranje-Talent den Durchbruch bei den Profis schaffen. Doch nach drei Toren aus den ersten vier Partien folgte nur noch ein weiterer Treffer, bis schließlich im Sommer 2020 Eric Maxim Choupo-Moting als Alternative für die Sturmspitze verpflichtet wurde.

Von da an beschränkten sich die Einsatzzeiten von Zirkzee auf ein Minimum. Die folgende Ausleihe in der Rückrunde der abgelaufenen Saison zu Parma Calcio entpuppte sich für den jungen Angreifer zum Reinfall - nur vier Spiele absolvierte er in Italien. So kehrte der Stürmer ohne echte Fortschritte nach München zurück.