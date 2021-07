Hansa Rostock: Pieckenhagen ärgert sich im Dopa über den Videobeweis

Hansa Rostock ist zurück in der 2. Bundesliga - und hat gleich unliebsame Bekanntschaft mit einem Thema gemacht, das in der Dritten Liga keines war: dem Videobeweis.

Martin Pieckenhagen hadert im Dopa mit dem VAR

„Der Torhüter hat die ganze Zeit freie Sicht auf den Ball. Da ist überhaupt keine Behinderung am Torhüter", schimpfte der frühere Hansa-Keeper: „Der Keller hat zunächst gar nicht entschieden. Der Schiedsrichter hat sich dann noch mit seinem Assistenten beraten und das Tor dann aberkannt. So eine Entscheidung verändert das Spiel, und wenn du so viel investierst und dann so ein Tor aberkannt bekommst, nimmt dir das die Power."