Basketball: 15-jähriger Kanadier Olivier Rioux träumt von der NBA

Im Juni gab Rioux auf Instagram bekannt, dass er ab der nächsten Saison in der IMG Academy High-School-Basketball spielen wird. Die amerikanischen Talentschmiede hat in den letzten Jahren einige Stars hervorgebracht.

Über die Talentschmiede in die NBA?

So machte dort beispielsweise Magic-Forward Jonathan Isaac dort auf sich aufmerksam und schaffte später den Sprung in die NBA. Wird Rioux nun der nächste Nachwuchsspieler, dem dieser Weg gelingt?

Der Kanadier, der 2006 in Quebec zur Welt kam, ist nicht nur körperlich seinen bisherigen Gegnern überlegen, sondern auch mit dem Ball in der Hand ein echter Könner. Mit Schuhgröße 50 fängt er Pässe außerhalb seiner Reichweite locker mit einer Hand, für einen Dunk musste der Riese bisher nicht einmal richtig vom Boden abspringen.

Vor seinem nun anstehenden Abenteuer in den USA spielte der Center am St-Jean-Vianney College in Montreal und zuletzt bei Real Madrid in Spanien. Dort ließ er sich mit einigen bekannten Fußballstars ablichten. Ex-Real-Kapitän Sergio Ramos übertrumpfte Rioux um etwa drei Köpfe.