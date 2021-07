Olympia 2021: Maodo Lo und Henrik Rödl hadern nach Pleite gegen Italien

Lo stand sinnbildlich für den am Ende konfusen Auftritt der deutschen Basketballer. 36 Minuten lang hatte er eine starke Leistung gezeigt, das deutsche Spiel geschickt gelenkt und dabei auch noch 24 Punkte erzielt - doch als es in der Crunchtime drauf ankam, lief nichts mehr.

Mit Blick auf das weitere Programm könnte der kollektive Blackout in der Schlussphase teuer werden: Will die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) als eine der zwei besten Mannschaften aus der Staffel sicher in die Runde der letzten Acht einziehen, sind am Mittwoch (ab 03.00 Uhr MESZ im SPORT1-Olympiaticker) gegen Nigeria und am Samstag gegen Australien (ab 10.20 Uhr MESZ im SPORT1-Olympiaticker) Siege Pflicht. „Die Chancen sind noch immer da“, sagte Rödl: „Wir werden alles geben, sie zu nutzen.“