Formel E: Topmodel Cara Delevingne fährt in London Rennwagen

Ein berühmtes britisches Model darf in London einen Boliden der Formel E bewegen. Das hinterlässt Spuren bei der Schönheit.

Eigentlich ist Cara Delevingne auf den Laufstegen und roten Teppichen dieser Welt zu Hause. Doch nun wechselte das Topmodel ihr Outfit, die Britin schwang sich am Rande des Stadtrennens der Formel E in London (24./25. Juli) in einen Rennanzug.