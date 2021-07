Borussia Dortmund angeblich an Merih Demiral von Juve interessiert

BVB-Abwehrnot: "Fahrlässig so in die neue Saison zu gehen!"

Borussia Dortmund hat aktuell in der Innenverteidigung mit einem personellen Engpass zu kämpfen. Verschafft ein teurer Transfer aus Italien Abhilfe?

Borussia Dortmund ist offenbar drauf und dran, sich in der Innenverteidigung zu verstärken. Einem Bericht aus Italien zufolge ist der BVB an Merih Demiral von Juventus Turin interessiert.

Akanji, Hummels und Zagadou derzeit nicht verfügbar

Dortmund hat in der Innenverteidigung akuten Bedarf. Manuel Akanji befindet sich noch im Urlaub, Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou sind nach Verletzungen noch nicht wieder fit.

„Natürlich haben wir aktuell nicht gerade zu viele Innenverteidiger. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir in Panik geraten“, hatte Sportdirektor Michael Zorc am Samstag der Bild gesagt.