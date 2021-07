Norwegen: Haaland-Cousin Tjaaland trifft bei Debüt für Molde

Molde-Coach warnt vor Vergleichen mit Haaland

Sein Trainer Erling Moe will die Vergleiche aber nicht überstrapazieren. „Wir sollten gut aufpassen, was wir einem so jungen Kerl aufbürden“, sagte er der Zeitung Verdens Gang: „Aber Albert liebt es auch, Tore zu schießen. Daran misst er sich selbst.“

In der Familie gibt es übrigens noch zwei weitere Erstligaspieler: Haalands Cousin Jonatan Braut Brunes (20) stürmt für Lilleström SK in der Eliteserien und traf im Pokal am Samstag sogar zweimal. Seine Schwester Emma Braut Brunes (17) spielt in der Toppserien für Klepp IL, schlägt aber aus der Art: Sie ist Verteidigerin.