Borussia Dortmund: Marco Reus bereut EM-Absage an DFB-Team nicht

Marco Reus überraschte vor der EM 2021 mit seiner Entscheidung, nicht an dem Turnier teilnehmen zu wollen. Nun verrät der BVB-Star, wie er die Entscheidung heute sieht.

Reus über EM-Absage: „Es war meine fest Überzeugung“

„Das war wohl und lange überlegt“, erklärte Reus bei einer Pressekonferenz im BVB-Trainingslager in der Schweiz. „Ich hatte gute Gespräche mit Joachim Löw. Bereut habe ich die Entscheidung nicht. Nicht, weil wir bei der EM nicht weitergekommen sind, sondern weil es meine feste Überzeugung war, sonst hätte ich diese so nicht gefällt.“

Reus war in der Vergangenheit immer wieder von verschiedenen Verletzungen ausgebremst worden. So verzichtete er nach einer „komplizierten, kräftezehrenden und am Ende erfolgreichen Saison" auf die EM.