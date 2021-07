Olympia 2021: Tunesier Ahmed Hafnaoui sorgt für Sensation im Schwimmen

Am Samstag hatte es Ahmed Hafnaoui als Achter so gerade ins Finale geschafft, dort zündete der Tunesier – wie einst Britta Steffen 2008 in Peking - den Turbo und schockte über 400 Meter Freistil die gesamte Konkurrenz. 18 Jahre, Olympia-Debüt und gleich Gold – Hafnaoui ist eine der größten Olympia-Sensationen!

Hafnaoui schreibt Olympia-Geschichte

Mühlleitner als Leidtragender

Hafnaoui begann im Alter von sechs Jahren mit dem Schwimmen. Sein Vater Mohamed, ein ehemaliges Mitglied der Basketballnationalmannschaft, meldete ihn in einem Verein in Tunis an. Eigentlich hatte Hafnaoui sich Gold bei Olympia 2024 in Paris als Ziel gesteckt. Nun ist sein Traum bereits drei Jahre früher wahr geworden.