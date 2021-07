2. Bundesliga: Olaf Thon über Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV

Der HSV war dabei zweifellos die bessere Mannschaft und darf die gewonnenen drei Punkte zu Recht sein Eigen nennen. In den vergangenen drei Jahren hat der Verein viele Erfahrungen gesammelt und eine Grundordnung entwickelt, die Schalke bis dato noch fehlt.

Hier und jetzt lässt sich allerdings schon festhalten, dass diese Fünferkette, die gegen den HSV zum Einsatz kam, nicht das Optimale ist. Dimitrios Grammozis wollte der Mannschaft etwas mehr Stabilität geben, in Zukunft muss Schalke aber mehr Ballbesitz haben. 28 Prozent - das ist zu wenig. Schalke hat sich zu früh zurückgezogen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Transferfenster eine Katastrophe

Was Grammozis betrifft: Peter Knäbel steht zu seinem Trainer. Solange er auf dem rechten Weg ist, geben sie ihm Zeit.

Das gilt vor allem für Werder Bremen, das laut Frank Baumann noch 15 bis 20 Transfers vollziehen will. Bis Ende August wird sich die Mannschaft also noch gewaltig verändern, niemand scheint so recht zu wissen, wer kommt und wer geht.