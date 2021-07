2. Bundesliga: Hannover 96 holt Julian Börner aus Sheffield

Hannover 96 verstärkt sich nach dem Saisonstart in der 2. Bundesliga mit Julian Börner. Die Niedersachsen sind sich mit dem englischen Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday über einen Transfer des Innenverteidigers einig.

Der 30-Jährige muss sich vor dem Medizincheck den Anti-Corona-Bestimmungen gemäß allerdings zunächst in Quarantäne begeben.

Hannover-Neuzugang Börner mit Zweitliga-Erfahrung

Börner war vor zwei Jahren von Arminia Bielefeld nach Sheffield gewechselt, in der Championship absolvierte er seitdem 63 Spiele. 96 war am Samstag mit einem ermutigenden 1:1 (0:0) beim Bundesliga-Absteiger Werder Bremen in die Spielzeit gestartet.