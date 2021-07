Formel E: Wehrlein verpasst als Fünfter in London Podest nur knapp

Pascal Wehrlein hat in London das Podest verpasst © AFP/GETTY IMAGES/SID/DAVID DEE DELGADO

Der Traum von einem Podiumsplatz in London erfüllte sich für Pascal Wehrlein nicht. Ihm fehlten nur wenige Sekunden.

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat beim zweiten Formel-E-Rennen auf dem Londoner Stadtkurs seinen zweiten Podiumsplatz der Saison verpasst. Der 26 Jahre alte Porsche-Pilot überquerte die Ziellinie als Fünfter mit drei Sekunden Rückstand auf den Dritten Mitch Evans (Australien). Der Sieg ging an den Briten Alex Lynn.

Formel E: Günther stark - Lotterer weit abgeschlagen

Andre Lotterer (Porsche), am Vortag noch Fünfter, musste sich auf dem Indoor-/Outdoor-Kurs am Sonntag mit dem 18. Platz begnügen. Maximilian Günther (BMW) sicherte sich Rang sechs, der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (Audi) konnte das Rennen nach einem Unfall in Runde elf nicht beenden.