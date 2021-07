Motorrad: 14-jähriger Hugo Millan stirbt bei Rennen in Alcaniz

Laut Motorrad-Weltverband FIM ereignete sich der Sturz in Kurve fünf der Rennstrecke, mehrere Fahrer seien in den fatalen Crash verwickelt gewesen. Rettungskräfte hätten Millan zunächst erstversorgt und ins Medical-Center gebracht.

Millan in Klinik geflogen - Ärzte können ihn nicht retten

Millans Team Cuna de Campeones bestätigte dies auf Twitter: „Wir werden uns immer an dein Lächeln erinnern, an dein großes Herz und deine Professionalität. Ruhe in Frieden, Hugo. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben“, hieß es.