FC Liverpool: Georginio Wijnaldum handelt sich nach PSG-Abgang Kritik ein

Wijnaldum über Fans des FC Liverpool verärgert

„Es gab Momente, in denen ich mich nicht geliebt und wertgeschätzt gefühlt habe“, hatte Wijnaldum im Interview mit der Times festgehalten. Es gehe nicht um die Mitspieler, Trainer Jürgen Klopp und auch nicht um die Fans im Stadion, sondern vielmehr um Menschen, die sich auf Twitter, Instagram und Co. an ihn gewandt hätten.