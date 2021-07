Olympia 2021: Deutsches Fußball-Team siegt gegen Saudi-Arabien 3:2

Das deutsche Fußball-Team ringt Außenseiter Saudi-Arabien nieder. Im letzten Gruppenspiel hat die Mannschaft von Stefan Kuntz daher alles in der eigenen Hand.

Beim 3:2 (2:1)-Erfolg in Yokohama erzitterte sich der Favorit letztlich zu Zehnt nach einem umkämpften Spiel die ersten drei Punkte. ( Spielverlauf zum Nachlesen )

Nach einer Roten Karte für Amos Pieper (66.) beim Stand von 2:2 musste Deutschland weite Teile des zweiten Durchgangs in Unterzahl verbringen. Trotzdem gelang dem Augsburger Felix Uduokhai mit dem Kopfballtor zum 3:2 gleichzeitig der Siegtreffer (75.).

Amiri und Ache treffen für Deutschland

Zuvor war das deutsche Team in Person von Nadiem Amiri (11.) und Ragnar Ache (43.) zwar zweimal in Führung gegangen. Saudi-Arabien hatte allerdings jeweils eine Antwort parat. Sami Al Najei erzielte beide Treffer (30. und 50.) für den Außenseiter.

Die Mannschaft von Stefan Kuntz hat das Weiterkommen nach dem Zittersieg noch in der eigenen Hand.

Uduokhai spricht von Goldmedaille

Ache und Löwen rückten in die Startelf, weil Kuntz die mit einer Gelben Karte vorbelasteten Anton Stach und Jordan Torunarigha mit Blick auf das letzte Spiel schonen wollte - und musste. Nach der Sperre für Kapitän Maximilian Arnold standen dem DFB-Coach schon gegen die Saudis nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung, das Wechselkontingent konnte Kuntz somit nicht voll nutzen.

Der erst kurzfristig für den Olympia-Kader nachnominierte Ache beruhigte die Nerven aber zunächst wieder. Pieper, einer von drei U21-Europameistern in der Startelf, spielte einen perfekten Pass auf den Stürmer, der im Nachsetzen erfolgreich war. Al-Naji gelang kurz nach der Pause der erneute Ausgleich. Nachdem Pieper den zweiten deutschen Platzverweis des Turniers sah, wurde es noch einmal hektisch, Uduokhai erzielte per Kopf das 3:2. Die Führung wackelte bis in die Nachspielzeit.