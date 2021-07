Oliver Bierhoff reagiert auf Kritik von Uli Hoeneß im Doppelpass

Oliver Bierhoff hat Kritik an seiner Person nach dem enttäuschen Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der EM zurückgewiesen.

Parallel zu seiner vielbeachteten Kritik an Toni Kroos hatte Hoeneß Bierhoff im Juli unter anderem aufgefordert, er müsse in der DFB-Krise „endlich aus der Versenkung verschwinden und sich aktiv einschalten“ - worüber sich Bierhoff nun verwundert zeigt.

„Eine Aussage wird nicht richtiger, nur weil Uli Hoeneß sie trifft. 2018 habe ich mich nach dem Ausscheiden erklärt, nach dieser EM habe ich mich auch direkt gestellt, unmittelbar am Tag nach dem Spiel in London gemeinsam mit Joachim Löw im Rahmen einer ausführlichen Pressekonferenz“, sagte Bierhoff.

Bierhoff konfrontiert Hoeneß

Damit spielte Bierhoff darauf an, dass der DFB nach dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller derzeit lediglich von einer Interimsführung vertreten wird.

Kritik an mangelnder Unterstützung für Kuntz

„Ich habe ein super Team von 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allesamt Menschen, die für den Fußball und unsere Sache brennen. Da sehe ich mich in der Verantwortung.“ Ihm seien „immer wieder Stöcke zwischen die Beine geworfen. Zu meiner Rolle gehört auch, damit klarzukommen.“

Auch und vor allem in Nachwuchsbereich müsse er gegen diverse Widerstände ankämpfen: „Ich habe schon vor einiger Zeit die Probleme in der Nachwuchsförderung klar angesprochen und die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgezeigt. Aber so etwas wird natürlich nicht gern gehört.“